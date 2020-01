El Pepo confesó que iba tomando alcohol al momento del accidente

A seis meses del trágico accidente en el que perdieron la vida dos personas que lo acompañaban, Rubén Darío "El Pepo" Castiñeira habló por primera vez de lo ocurrido en la noche del 20 de julio de 2019 sobre la ruta 63, en la ciudad bonaerense de Dolores, cuando volcó la camioneta Honda CRV en la que viajaba junto a otros tres acompañantes.

En el trágico accidente, que aún continúa siendo investigado por la Justicia, murieron Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh, quienes iban en el asiento trasero, mientras que Romina Candia ocupaba el asiento del acompañante y también resultó herida, pero salvó su vida de milagro. "El Pepo" se encuentra con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral en el que será juzgado por "homicidio culposo doblemente agravado".

"Fue un accidente, no tuve intención de cometer el delito. No salgo a la calle a matar gente ni a matarme yo. Y en las pericias figura que soy una persona imputable, que no tengo las facultades alteradas como para salir a hacer cualquier cosa por la calle", indicó "El Pepo" en diálogo con Infobae.

"Salimos de mi casa en Victoria, y el viaje fue con normalidad. O sea, no tuve inconvenientes para manejar por 200 y pico de kilómetros. Eso figura en la declaración de Candia. Ella expresa que en ningún momento sintió temor, que no me vio manejar en forma temeraria ni en mal estado", recordó el cantante sobre la fatídica noche del accidente.

Sin embargo, "El Pepo" reconoció que mientras manejaba consumió alcohol, aunque aclaró que eso "no significa que yo estaba en estado deplorable, porque no tuve ningún problema hasta que se me cruzó un perro o un carpincho, algo que se me apareció en la ruta" e insistió en que "al momento del impacto no iba a 140 kilómetros por hora".

"Yo en todo momento trato de estar atento, porque trabajo en este mundo de la noche, y conozco miles de accidentes con animales que se cruzan en la ruta, con igual o peor resultado que mi accidente. Si choco un animal de frente, se mete por el vidrio; cuando vi que se me cruzó algo tiré el volantazo, para preservarnos, porque pensé que podía ser peor impactar de frente con un animal", agregó el cantante.

Por otra parte, El Pepo aseguró que su mujer Josefina Cúneo intentó ofrecerles ayuda a las familias de las víctimas fatales, pero estas la rechazaron. "Al otro día el abogado querellante utilizó eso para decir que quisimos coimear a la familia", indicó.

En cuanto al juicio oral que deberá afrontar, consideró que será "un momento doloroso para todos" y aseguró que aceptará "la decisión de la Justicia". "Soy un hombre que siempre se levantó de las cosas que le pasaron. Siempre me hice cargo de las cosas que me tuve que hacer cargo y siempre di la cara", sostuvo el cantante.