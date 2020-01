Gorillaz estrenó "Song Machine", su propia serie animada

Gorillaz llega a las pantallas de la mano de Song Machine, un ingenioso programa animado ideado por 2D, Murdoc, Noodle y Russel, que tendrá nuevos episodios. El primer episodio, "Momentary Bliss ft slowthai y Slaves" ya está disponible.



La primera temporada presenta a un increíble repertorio de colaboradores capturados en vivo en Kong Studios con la banda virtual más exitosa del mundo. El líder de la banda, 2D, comentó: "Hola a todos los que estén leyendo estas palabras. La voy a hacer corta, porque cuando se dice una cosa, no se puede desdecir. Se quedan en el universo para siempre, como Tupperware".



El baterista de Gorillaz, Russel, agregó "Song Machine es una nueva forma de hacer lo que hacemos. Gorillaz rompe el molde cuando se pone viejo. El mundo se mueve más rápido que un átomo súper cargado, así que tenemos que estar siempre en movimiento. Ni siquiera sabemos quién será el próximo en venir al estudio. Song Machine se alimenta de lo desconocido, funciona con el caos. Así que sin importar quién diablos venga, estamos listos y preparados para producir como si no hubiera mañana. Ya saben, por si acaso...".





Song Machine es el nuevo concepto de una de las bandas más creativas del mundo, llevando a Gorillaz a romper los paradigmas una vez más. En oposición al tradicional ciclo de grabación/lanzamiento y single/lanzamiento de disco, la banda vuelve a romper la norma al estrenar episodios nuevos, de forma espontánea, a lo largo del año. La primera canción en salir de Kong es "Momentary Bliss", para la que Gorillaz se une a slowthai y Slaves, dando comienzo al 2020.



Cada episodio de Song Machine estará acompañado por Machine Bitez, pequeñas conversaciones entre los miembros de la banda animada y los colaboradores en la vida real.





Recordemos que el grupo virtual Gorillaz está formado por el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el guitarrista Noodle y el baterista Russel Hobbs. Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su aclamado álbum homónimo se lanzó en 2001. Los álbumes subsiguientes de la banda ganadora de los premios Grammy y BRIT fueron Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) y The Now Now (2018). Como verdadero fenómeno internacional, Gorillaz lideraron los charts de todo el planeta e hicieron giras en todo el mundo desde San Diego a Siria, acumulando millones de streams y ventas récord a su paso. Gorillaz alcanzó el éxito de forma innovadora, haciéndose acreedora de numerosos premios incluyendo el codiciado Jim Henson Creativity Honor. La banda figura en el Libro Guinness de los Records como el Artista Virtual Más Exitoso del planeta.