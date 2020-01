Preocupación por la salud de Adriana Salgueiro

Tras los rumores y confusión entre los cuadros de salud de Antonio Gasalla y Adriana Salgueiro. La actriz y panelista de "Confrontados" aclaró: “Es una cosa muy delicada comparar la salud de Gasalla con la mía, porque son grados diferentes. Yo tengo ‘epiteliomas’ -un grado de cáncer de piel- en mi caso mínimo. Pero no tengo lo que tiene Antonio, que en todo caso él lo dirá. Hablaron de hacer por mí una cadena de oración y yo estoy perfecta”, aclaró.

La actriz evita exponerse al sol y controla sistemáticamente cada aparición de un lunar. “Toda la vida tengo que controlarme los lunares que me aparecen; si son malignos me los tengo que sacar”, confesó.

“La palabra cáncer da miedo, a mi me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de un epitelioma. Estoy pasando un gran momento de mi vida, haciendo teatro y televisión. No quiero que digan que estoy enferma, porque estoy divina”, aclaró.

Mientras tanto, la salud de Gasalla -tema que disparó la confesión de Salgueiro- sigue siendo un enigma. El actor volvió a Buenos Aires para hacerse ver por su médico de cabecera, que le indicará si podrá o no retomar en las próximas horas la temporada en Mar del Plata. Recordemos que fue su amigo Carlos Perciavalle quien hace un tiempo contó que Antonio padecía cáncer de piel.