Nicole Neumann, furiosa por el tratamiento VIP a los rugbiers

Los diez detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa fueron trasladados a la cárcel de Dolores donde permanecerán aislados hasta que se les dicte prisión preventiva. Recordemos que la medida se tomó luego de que se filtrara un video de un grupo de presos diciendo "los estaban esperando".

A raíz de la noticia, el programa "Nosotros a la Mañana" pusieron al aire a Jorge, un guardiacárcel de Dolores, que explicó por qué ubicaron a los imputados en un sector especial y ahí fue cuando Nicole Neumann cuestionó la decisión.

"En estos casos mediáticos, no los podés alojar con gente que vos sabés que está mal o es mala. Los tirás ahí y los tiras a las celdas de los leones. Por eso están estos pabellones evangélicos, para evitar estas cosas, porque son distintos a todo lo que es la cárcel", comentó el efectivo penitenciario.

En ese momento, Nicole expresó: "Discúlpenme, personas que mataron a otra persona a patadas porque sí, considero que están al mismo nivel de los que están ahí adentro porque asesinaron a alguien para robarle algo".

En ese momento, Andrea Campbell aportó su comentario: "Me parece que tienen una historia delictiva distinta", a lo que Nicole replicó: "Hoy están al mismo nivel. Mataron a patadas a alguien, en la calle, porque se les cantó, por diversión".

Andrea intentó ampliar su opinión dieciendo: "Nadie justifica a esos chicos, todos estamos condenándolos. Pero ver a los tipos que amenazaron a los rugbiers, me dan miedo. Y ver a los rugbiers, que me parecen lamentables e hicieron una cosa tremenda, pero tienen un bagaje distinto… Y no estoy distinguiendo en función de la clase social, estoy distinguiendo en función de la historia de vida. A los que estaban haciendo la amenaza, los veo bravísimos. Y los otros son unos imbéciles, lamentablemente delincuentes y asesinos, pero no tienen ese bagaje".

Sin embargo, Neumann se mantuvo firme: "¿Qué importa el bagaje? No me parece. Había una vida en sus vidas anteriores. Hoy ellos mismos se pusieron al mismo nivel".