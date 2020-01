Laurita Fernández lució su bronceado al borde de la pileta

Desde hace unos días Laurita Fernández se ve envuelta detrás de un nuevo escándalo de verano ya que recientemente se peleó con su amigo de toda vida Pepe Ochoa. Pese a éste hecho puntual la atrevida rubia hizo un posteo en Instagram donde se la ve relajada y feliz por lo que se cree que la pelea no le afectó para nada.

En éstos momentos la ex Bailando por un Sueño está disfrutando a pleno de temporada de verano en Mar del Plata junto a su novio Nicolás Cabré con la obra "Departamento de Soltero" que se reproduce en el Teatro América y que cosechó un gran éxito el año pasado.

Por lo que cuando tiene momentos libres la ex de Fede Bal aprovecha para mostrar momentos íntimos que dejan a todos sus seguidores con la boca abierta. En su último posteo se puede ver a Laurita sentada en una reposera luciendo un bikini negro que hizo reaccionar a sus más de 4 millones de seguidores con más de 56 mil likes y cientos de comentarios.

En tanto que paralelamente a éste presente que vive la actriz, se le agrega las declaraciones de su ex amigo Pepe Ochoa que dijo que "con Laurita no somos más amigos. Yo no tomé esa decisión. Nos fuimos alejando. Me hizo la gran Iliana Calabró”. Además agregó que hasta el estreno de Sugar estábamos muy bien, eramos re amigos pero después de esa obra no tuvimos más relación".

Lo cierto es que ya sea por su presente amoroso que vive con uno de los protagonistas de Son Amores, o por los escándalos que rodea a la actriz siempre está en boca de todos y es tapa de todos los medios de chimentos.