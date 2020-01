Tras la denuncia a Fede Bal, Brenda Gandini dijo que "ya está todo arreglado"

En las últimas horas se viralizó un audio en donde se escucha a Brenda Gandini muy enojada con Fede Bal, a quien acusó de hacer fiestas todos los días durante la madrugada con la música a niveles muy altos, lo que no los dejaba dormir. Luego de la denuncia, la actriz, pareja de Gonzalo Heredia, con quien está haciendo la obra "Desnudos", en Mar del Plata, habló en Intrusos y contó que las cosas con el hijo de Carmen Barbieri, ya están bien.

"Ya hablamos con Federico, vino a pedir disculpas, yo también le pedí disculpas por el audio. Nadie quiere echar a nadie, sino que fueron una sumatoria de situaciones que quizá en el desborde de no dormir y en el cansancio uno manda un audio a una persona en privado que no tiene porqué trascender. Las cosas que digo en caliente, las digo en caliente por una situación", comentó la actriz.

Además, comentó que ambos se pidieron disculpas y que están en paz, "haya paz", dijo en tono humorístico . Ante la consulta de cómo empezó el conflicto, la joven dijo: "un día no me dejás dormir, dos días no me dejás dormir y al tercero, ya me hinchaste las tetas y voy a mandar un audio puteando".

Luego, uno de los panelistas le preguntó si le había dicho algo antes y Brenda confirmó que sí, que se le comentó antes de esto, y expresó que quizá no fueron tan contundentes, por eso tuvo que pasar esto.

En cuanto a la viralización del audio, dijo que no sabe quien lo difundió y que le encantaría saberlo, pero que ya está hecho y que por más que se enoje con la persona, ya lo hizo y "la verdad que es una maldad absoluta", comentó Galdini. Y dijo que a partir de ahora, todo lo van a hablar en privado, cuestión de evitarse males futuros."Hoy vamos a ir a una fiesta en lo de Fede Bal, de reconciliación", agregó la artista.

El periodista Lío Pecoraro fue quien compartió en sus redes sociales el extracto del audio en el que se escucha lo indignada que estaba la actriz con Bal: "Vos me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno… Está bien. Nosotros llegamos a las 2 de laburar y a las 9 estamos despiertos por nuestros hijos. Nos despertamos a la noche porque ellos se despiertan con las fiestas. A las 6 y media de la mañana los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta", comenta en el audio.