¿Un descuido? Charlotte Caniggia mostró de más ¡y sus fans enloquecieron!

Charlotte Caniggia es una de las mediáticas más hermosas del país y su popularidad en las redes parece no tener techo. La bellísima morocha, por ahora, sube constantemente a su cuenta de Instagram fotos donde se la ve con exóticos y sensuales looks. En tanto que ésta no fue la excepción y aprovechó para lucir su tonificado cuerpo.

En ésta oportunidad la hermana del Emperador, posteó un par de fotos en su feed de la mencionada red social donde se la ve sin corpiños y con extravagantes looks. En la primera foto que colgó en Instagram la famosa mediática, se la puede ver con un sensual traje rojo sin corpiño.

En tanto que en su más reciente publicación la voluptuosa morocha subió una foto solamente con un jean y unos zapatos de taco alto. En tanto que en la parte superior la ex rubia tampoco usa corpiño y sólo tapa sus pechos con sus manos. Como no podía ser de otra manera, en ambas foto las interacciones no pararon de llegar, por lo que en ambas lograron miles de comentarios y likes.

Por otra parte hace unos días la modelo sufrió unos días escandalosos, ya que reapareció su ex novio Lohan y disparó contra la familia con una frase muy contundente "todos están en un ambiente de drogas y alcohol".