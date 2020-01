Con fulminantes mensajes, Pampita destrozó a varias panelistas

La semana pasada, la panelista Mariana Brey aseguró en LAM que Pampita Ardohain y su marido Roberto García Moritán, habían protagonizado una fuerte discusión en plena calle en Punta del Este.

Tras haber desmentido el rumor, Pampita este lunes se comunicó al conductor del programa, Ángel de Brito y le expresó a través de un mensaje en WhatsApp: "Me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa. Yo no tengo por qué fumarme este mal rato. Esta chica en referencia a Brey) sale a inventar semejante pavada y todos lo dan por cierto. Cuando tengas alguna duda de algo, me escribís. Hace rato que le contesto a todos los periodistas". Y en otro mensaje agregó: "Estoy pasando un momento de mucha felicidad y paz, algo que mi familia se merece. Estoy casada hace dos meses para que empiecen a ensuciar todo lo lindo que estoy viviendo con esta relación. No existe no existirá ninguna pelea. Capaz es lo que me están deseando tus panelistas pero que dejen de inventar cosas que no pasaron. Nadie que nos haya visto en persona en Punta te va a decir que no estamos re enamorados y felices".

Luego, en un tercer texto hacia el conductor, Pampita fue todavía más contundente: "Lamento mucho esta situación mal intencionada y dañina que nos están haciendo pasar ustedes en tu programa. Imaginate el garrón que es que mientan así y lo levanten en todas partes. Me como este garrón de la nada. Era un verano lindísimo con mi marido y los chicos y ustedes ensucian todo. Detesto la mentira".

Con más ímpetu todavía, la modelo y conducotra cargó contra todas las panelistas de LAM: "Yo jamás hago juicios de valor de los demás. Al contrario, mi rol siempre va a ser defender y dejar lugar a la duda de lo que se dice del famoso porque sé lo que se miente en este medio. Sé muy bien cómo tus panelistas mienten para aparecer al otro día en los portales. Son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama, sin tener en cuenta el daño que hacen".

Lejos de replegarse, Brey continuó sosteniendo su versión: "Entiendo que pueda no gustarle lo que conté o quizá el modo en que lo conté, pero sigo sosteniendo que es real. Ella nunca me escribió. Sé que Karina (Iavicoli) se comunicó por teléfono para preguntarle si esto era verdad y ella no contestó".