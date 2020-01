Mariana Brey le respondió a Pampita con un dardo fulminante

Tras haber negado una supuesta pelea a los gritos con su pareja en plena calle en Punta del Este, Pampita compartió dos imágenes en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado a quienes la hostigan: “Al que es feliz, se le nota: ¡no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!”, indicó la jurado del "Bailando" en su cuenta de Instagram, con unas palabras que no marcaron destinatario directo, pero que estarían dirigidas a Mariana Brey.

“Al que es feliz, no le importan las críticas, ni la envidia, ni las peleas, ni los que joden. Se puede ser feliz sin necesidad de demostrarlo”, retrucó la fulminante la panelista.

.