Pampita felpudeó a quienes la critican con una frase demoledora

Carolina Pampita Ardohain disfruta de los primeros meses de romance con su flamante marido, Roberto García Moritán. Sin embargo, la periodista Mariana Brey sostuvo que la pareja estuvo recientemente peleando a los gritos en plena calle en Punta del Este.

La modelo desmintió el rumor a través de su cuenta en Twitter y pidió que “se deje de repetir información falsa”. Para reforzar el concepto, a través de Instagram compartió dos imágenes en las que luce radiante bailando: “Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!”, lanzó fulminante en el epígrafe del posteo para dejar bien clara su postura frente a las polémicas infundadas.