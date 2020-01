Rocío Guirao Díaz incendió Instagram con su último posteo

Rocío Guirao Díaz continua de vacaciones en la playas del Caribe y utiliza sus redes sociales para promocionar su marca de sensuales bikinis. En ésta oportunidad la hermosa rubia subió una foto donde se la ve con un sexy bikini negro que resalta sus pronunciadas curvas traseras.

La nueva publicación en el feed de Rocío rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores. La misma fue realizada hace tan sólo media hora y las reacciones explotaron por parte de sus fans con comentarios y likes que manifestaron el apoyo a la bellísima modelo.

Por otra parte hay que decir que ésto ocurre luego del dramático hecho que vivió la famosa con su primo, que estuvo desaparecido tras la denuncia que lo acusaba de robo. Sobre éste hecho puntual la ex Bailando por un Sueño dijo que "la verdad es que no se nada, pido disculpas por que me acabo de enterar por un colega de ustedes. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con él, es más estoy tan perdida como ustedes".

Lo cierto es que por una u otra cosa, la sensual conductora sigue estando en boca de todos, ya sea por sus posteos mostrando tonificado cuerpo o por algún escándalo del verano.