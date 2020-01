¿Volvieron a los golpes? Así fue el regreso de Pérez y Farro al teatro

Tras una escandalosa pelea que llevó a cancelar la segunda función del viernes de la comedia "Veinte millones", Mónica Farro y Sol Pérez intentan bajar el nivel de exposición, por pedido de la producción y de la protagonista de la obra, Carmen Barbieri, quien aseguró que “volvió la calma”.

Barbieri explicó: “Estábamos todos expectantes, porque ellas están todo el tiempo juntas en el escenario, y tienen mucho diálogo. Les había pedido a las dos que se miraran a la cara, que no cambiaran la letra, hay un empujón marcado... Mónica no quería tocarla por miedo a lo que pensara la otra, pero les pedí que actúen como estaba marcado, se empujan, se gritan y se hablan como estaba marcado, lo hicieron tal cual, lo hicieron bien. Estábamos todos cuidando, los productores abajo cuidándolas para que estén bien".

Sol Pérez agregó: “Hoy vine a trabajar y los chicos me trataron muy bien, trajeron flores, estuvieron mil puntos, me cambiaron de camarín, me trajeron la comida al camarín, me lo pusieron hermoso, no puedo pedir mas, estoy agradecida”,

Farro aseguró que el motivo que generó la gran pelea no fue laboral, sino personal, y sostuvo que “por el momento me voy a preservar, la producción me pide que calme las aguas. Estoy orgullosa de cómo procedí, viví mucha agresión y yo ni la expreso ni la soporto. A ella tuvieron que sacarla, porque estaba desbordada”.