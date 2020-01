Sol Pérez rompió en llanto en vivo por su pelea con Mónica Farro

Sol Pérez protagonizó una escandalosa pelea en los camarines del Teatro Atalas de Mar del Plata con Mónica Farro, quien la acusó de haberla insultado con expresiones subidísimas de tono y un amenaza de golpes. Tras el tenso cruce, Sol se retiró del recinto y desde la producción se vieron obligados a suspender la segunda función de la comedia "Veinte Millones".

El sábado por la noche, en el programa "Implacables", le preguntaron si es verdad que había pedido que Farro abandone el elenco de la obra. "Yo no pido esas cosas. Solamente quiero tener un buen ambiente de trabajo. Peso 20 kilos menos de lo que bajé. Subí una foto y la gente me pone ‘tírenle un pedazo de carne’, algo que a mí jamás me pasó". Ante la insistencia de los periodistas, Sol se quebró. "Chicos, no la estoy pasando bien”, admitió entre lágrimas.