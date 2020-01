Rosalía en la mira del mundo: actuará en una entrega internacional de premios

View this post on Instagram

Estaru00e9 actuando en la gala u203cufe0fu203cufe0fu203cufe0fu203cufe0fu203cufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f @recordingacademy