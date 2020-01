Se suicidó actor que apareció en el capítulo de Friends más polémico

El actor y abogado Stan Kirsch fue hallado muerto a los 51 años en su residencia de Los Ángeles. Los primeros trascendidos indican que se habría suicidado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 11 de enero.

La noticia fue comunicada por el estudio que encabezaba el propio actor, Stan Kirsch Studios. En su página de Facebook confirmaron el deceso del hombre, que había actuado en series como Friends y Highlander.

Uno de los primeros grandes trabajos actorales de Kirsch fue en una de las comedias más exitosas de la historia de la TV: Friends. El actor participó del capítulo 22 de la primera temporada, titulado "The one with the ick factor" (El que tiene una situación incómoda, podría ser una traducción aproximada).

Este es uno de los capítulos más controversiales de la serie, ya que cuenta como Monica, el personaje de Courtney Cox, tiene una relación sentimental con alguien más joven que ella. Pero el momento incómodo al que hace relación el título es cuando se entera realmente qué edad tiene el joven al que interpreta Kirsch: sólo 17 años.

Lo peor es que se entera luego de mantener relaciones sexuales con él, en una recordada escena.