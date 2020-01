La Mona Jiménez, Homero Simpson y el fernet todos juntos en un capítulo

¿Quién iba a decir que en un capítulo de Los Simpsons aparecería el popular cantante cordobés La Mona Jiménez y que encima iba a haber fernet?

Dicen que nada es imposible y llegó el día en que tanto La Mona como Homero, toman juntos Fernet. Todo gracias a Matías Llabrés, un joven cordobés que gracias a sus conocimientos de diseño gráfico y edición, pudo recrear todo un capítulo de la serie con la presencia estelar del cuartetero, con el condimento cordobés que no puede faltar, el fernet.

En la producción, se ve a Homero tocando el acordeón y tomando la bebida característica de Córdoba. En un momento, se lo ve ensayando con su banda las canciones de La Mona. Todo en la vida de la familia amarilla está rodeado de la música cuartetera.

Luego de que Marge le da un ultimátum a Homero para que deje de tocar y él hace caso omiso, arriba a Springfield un colectivo que transporta al músico y a su banda. Homero queda completamente sorprendido frente a lo que La Mona le dice, aunque el video deja un final abierto.

Mirá el video:

Si bien la recreación no es original del canal FOX, por lo que no es oficial, si llegó al propio cantante, quien dijo a través de su Facebook que le encantó y que lo hizo reír mucho. "Me caí de culo, gracias", escribió el cantante. Y lo incentivó a continuar efectivamente con los capítulos, ya que quiere que lo siga haciendo reír.