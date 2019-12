Romina Gaetani destapó una oscura maniobra que quiso hacerle Darthés

Romina Gaetani destapó algunos detalles relacionados con la renuncia de Calu Rivero a la tira "Dulce amor". La actriz confrontó a Juan Darthés en los camarines de "Simona" (El Trece), la ficción que compartieron en 2018 mientras él estaba bajo acusaciones de tres actrices.

"Le golpeé la puerta del camarín a Darthés. Me senté a hablar con él, porque prefería decirle de frente que iba a salir a dar notas a favor de Calu y de las que estaban denunciando", confesó Gaetani en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina". "Yo había sufrido un hecho similar en su momento en Soy Gitano", reconoció. "Mirándolo a los ojos, le dije que daba fe de que lo que estaban diciendo era verdad. Yo no había sufrido a ese nivel, pero en Soy Gitano se pasó conmigo, hizo un poco de más y no hacía falta. No salté porque esas cosas, a mí, me dejan paralizada”, sostuvo categórica.

A su vez, relató la estremecedora maniobra desatada a partir de esa charla: “Darthés quiso hacer una movida sucia, buscó ensuciar poniendo gente en el medio para que yo salga a aclarar cosas y le dije que no. Hacía maniobras como si me grabara desde su celular, como si me quisiera sacar cosas, todo muy raro y lamentable. Se me hacía difícil adentro del set”.

Y agregó: “Quiero que se haga justicia, que deje de abusar de su poder, porque nos hacen tener miedo, por ejemplo de perder el trabajo. Yo tuve miedo. Pero no me viene un salto de alegría al imaginármelo preso, sino que pienso en su familia: sus hijos", señaló.