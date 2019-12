Contundente: Marcela Tinayre atendió a Moria Casán y Luis Ventura

Este fin de semana, Juana Viale confirmó su relación con el arquitecto y músico Agustín Goldenhorn. Poco más tarde, Moria Casán felicitó a Viale por estar embaraza a través de su cuenta de Twitter. En medio de rumores y versiones cruzadas, en el programa LAM, revelaron una conversación con Marcela Tinayre, la madre de Juanita.

"Me había llegado la semana pasada el rumor de embarazo de Juana Viale. Le pregunté a Marcela Tinayre si era cierto y me dijo: 'No, es una locura. Hablé con Juana y no está embarazada. Es mentira. Me encantaría pero lamento desilusionarte. Es un delirio'", aseguró Ángel de Brito.

En su programa "Las Rubias", por KZO, Tinayre completó: "El viernes me llama Ángel de Brito que es el que me dio la primicia y me dice 'Che, ¿Juana está embarazada?'". Y luego, haciendo el ademán de que Tinayre habló con su hija por teléfono completo: "¿Juana estás embarazada", a lo que Viale le respondió: "Sí, por Amazon. No, mamá, no estoy embarazada". Y luego completó categórica: "No está embarazada así que cortenla, yo no sé de dónde la señora Moria Casán sacó eso". Además, Tinayre denostó a Luis Ventura por haber apostado a que Juana estaba embarazada. Finalmente, repitió: "No está embarazada y si lo estuviera, seríamos los primeros en contarlo, sería una lindísima noticia. No voy a ser abuela nuevamente, cosa que me hubiera encantado. Aclarar cosas falsas es agotador".