Julia Calvo mandó al frente a Suar por la muerte de su personaje en ATAV

Julia Calvo, una gran actriz argentina de cine, teatro y televisión sufrió en revés fatal cuando los guionistas de la telenovela "ATAV" decidieron que su personaje muera al comienzo de la segunda temporada de la tira de Pol-ka. Ahora la artista reveló detalles de su adiós y deslizó un dardo para Adrián Suar.

Calvo sostuvo en el programa "Confrontados" que habría que preguntarle al “Chueco” por qué la mujer que ella interpretaba murió, y explicó la trastienda de esa maniobra del guión.

"La idea era que en estos meses de segunda temporada necesitaban un cimbronazo con una tragedia familiar que le provocara lo mismo al público. Y lo que yo recibí desde que murió el personaje, desde el público, fue hermoso”, indicó Calvo en el programa "Confrontados",

“Cuando me lo dijeron, lloré. Lo primero que le dije al productor fue '¿Qué hice mal?''¿Qué no gustó?, pero mi dijeron que si no hubiese gustado me sacaban en el capítulo dos. Me dijeron que necesitaban eso”, reveló la actriz respecto al momento que se enteró que iba a dejar de tener participación en la exitosa ficción.

“Realmente no lo entendí, no entendí el por qué realmente y tampoco entiendo qué puede aportarle esta muerte a la historia. Lo primero que pensé fue 'dejala pirucha'... Lo bueno es que fue una muerte heroica”, sostuvo la artista.

“Es como un estilo que se mueran los buenos”, sostuvo haciendo alusión al inminente final de Argentina, tierra de amor y venganza que acontecerá muy pronto por la pantalla de la emisora comandada por Suar.