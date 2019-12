La chica trans del caso Latorre reveló nuevos detalles en televisión

Este viernes en la mañana Yanina Latorre confesó que está separada de Diego Latorre desde hace seis meses. A su vez, también este viernes, pero en la tarde Julieta Biesa, la vedette trans marplatense involucrada en un fuerte escándalo mediático con el comentarista de Fox Sports, estuvo en el piso de Moria Casán en el programa "Incorrectas".

La joven aseguró que el ex futbolista la "trató como si fuera una prostituta".

"Salimos de un boliche con un grupo de amigos y fuimos hasta el Corralón. Nos siguió como cuatro cuadras una camioneta gris media vieja. Cuando llegamos al semáforo bajó el vidrio y ahí me di cuenta que era Diego Latorre. Arrancamos y nos persiguió para pedirme que me baje", relató Julieta.

"Accedí a bajar y subí a su camioneta. Estaba sorprendida. Pero me empezó a preguntar cosas raras. Me preguntó cosas sexuales y me invitó a ir a un telo. Eso me la bajó. Yo pensé que me iba a invitar a ir a tomar algo", añadió la joven.

Moria le preguntó si le preguntó sobre el tamaño de sus partes sexuales y la morocha afirmó: "¡Sí, me preguntó y hasta me hizo gestos con la mano!".

Con respecto al llanto de Yanina Latorre de esta mañana en el programa "LAM", la morocha deslizó: "Me da mucha pena ver llorar a Yanina".