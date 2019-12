Instagram censuró una foto de Jason Derulo por el tamaño de su pene

Jason Derulo, el autor de "Colors", la canción oficial para Rusia 2018, publicó en Instagram una foto vistiendo solo un boxer negro que dejaba entrever el gran tamaño de su miembro. A pesar de que en la imagen no hay nada explicito, desde Instagram decidieron eliminar la imagen aduciendo el argumento de "contenido sexual".

“Eliminamos su publicación porque va en contra de nuestras normas de la comunidad sobre desnudos o actividad sexual. Nuestras pautas se basan en nuestra comunidad global, y algunas audiencias pueden ser sensibles a diferentes cosas”, se lee en la explicación de Instagram.

“¿Qué mierda me quieren decir? Llevaba ropa interior puesta, no puedo evitar mi tamaño”, manifestó Derulo, y volvió a subir la postal, pero no duró mucho tiempo ya que desde la red social volvieron a censurarla. En el slide, de la foto de portada podés ver las imágenes.