Filtran presuntos audios hot de Diego Latorre hablando con una amante

Julieta Biesa, la artista trans que aseguró que Diego Latorre la habría perseguido en la calle para invitarla a tener sexo en un albergue transitorio, destapó un nuevo eslabón en la cadena de escándalos para el comentarista de Fox Sports, al que ahora se suman supuestos audios en los que el ex futbolista estaría dialogando fogosamente con una mujer que no sería su esposa Yanina.

Ulises Jaitt, hermano de Natacha, la fallecida mediática que tuvo un sonado affaire con el ex futbolista, difundió las grabaciones en su programa radial "El Show del Espectáculo" y aseguró de manera tajante que quien habla en estas es definitivamente Latorre.

“No mi amor, no te eliminé. Cambie los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número. ¿Cómo estás mi vida? No te hagas problema. No te elimino. ¿Estás loca?”, son las presuntas palabras de Latorre en el primer audio.

En la segunda grabación, el hombre se dirige hacia la mujer para lamentarse no poder haberle hablado antes a causa de su trabajo. “Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tuve un día agitado ayer, con el tema del River-Boca tuve un día agitado. ¿Vos bien? ¿Qué contás?”.

Mientras que en la tercera toma se escucha supuestamente al ex futbolista decir: “¿Cómo va? Perdoname, me estoy cambiando para ir al aire. Qué lindo lo que me pusiste. La semana que viene vemos… o la otra. Esta semana ya no”.

Pero el escándalo no terminó aquí, ya que Ulises Jaitt también pasó un audio le envió Julieta Biesa, la chica trans que está en el centro de la polémica. "Bueno te cuento, igual esto no se si me viene bien o es una buena prensa, pero la verdad es que yo amaba a tu hermana (refiriéndose a Natacha) y me acuerdo que cuando ella decía todo lo de los juguetitos sexuales y esas cosas, mucho no le creía y realmente cuando yo me acerqué al auto y conté todo lo que conté, él me empezó a preguntar". Y después completó: "Me empezó a preguntar si era activa, cuánto me medía y quería irse a toda costa al hotel... Obviamente que yo no me subí con él al auto, pero me sorprendió y me vino como anillo al dedo porque me saqué la duda de lo que decía tu hermana".

Fernando Burlando, abogado de Diego Latorre, aseguró en el programa "Incorrectas" que esos audios que circulan por las redes sociales “no están autorizados por su cliente” y que ni siquiera sabe si son actuales y si verdaderamente son de él.