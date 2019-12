Estos son los planes de Mirtha Legrand para el verano

"Estoy bien, contenta con gente que me acompaña y quiero. Vino mi hija Marcela para acompañarme. Igual no dejo de estar cansada, pero queda poco de este año así puedo descansar", explicó Mirtha Legrand durante una charla con La Nación en el marco de la celebración de los 30 años de la revista Noticias.

La diva confirmó que se tomará una pausa de la televisión. "Sigo en eltrece el año que viene pero recién volveré en marzo. Esta temporada termina para mí el domingo 22 de este mes. Me tomaré enero y febrero, para regresar en el sábado 7 y el domingo 8 de marzo".

"Descansaré, iré a Mar del Plata, veré teatro y amigos. Y si no hace mucho frío, en febrero iré a París después de cinco o seis años, seguramente para pasar mi cumpleaños. Aún no sé si Marcela me acompañará", declaró.