La trágica muerte de un popular galán mexicano llegará a la Justicia

View this post on Instagram

Y al fin cayu00f3 en mis manos un antagu00f3nico muy chingu00f3n... Muy pronto conoceru00e1n a #CaraSucia en #ElYankee una serie producida por #Argos para #Netflix Lo van a amar y odiar mu00e1s, se los aseguro. ud83dude08ud83dude08ud83dude08