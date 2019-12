Nazarena Vélez detonó las redes en tanga: "Siempre gata, nunca ingata"

Nazarena Vélez ha sabido navegar las mieles del éxito y también sobreponerse a tragedias, con una constante capacidad de reinvención.

Siempre activa en las redes sociales, en estos últimos días, la actriz y empresaria compartió dos fotos retro que subieron la temperatura de Instagram. "Siempre gata, nunca ingata", escribió al pie de uno de los posteos que desató una ola de elogios de sus fans.

Mientras que en otro posteo comentó: "Hablemos de mi lomo hace exactamente 10 años #35 1️⃣ Queeeee potraaaaaaaaa🐎 xfavorrrrrrrr‼ 2️⃣Queeeee me pasó😳⁉️ 👉Deje de darle a las pasti y hoy morfo y chupo🍺todo lo que se me canta el qlo🍑 "Ya no me interesa ser perfecta" ✔Solo quiero ser FELIZ❣ ✔Y Vos👉como te llevas hoy con tu cuerpo ⁉️ ✔Que dicen que flasheaba cuando hice esta foto🤔⁉️

Hay que destacar que Nazarena Vélez ya se encuentra en Mendoza,ya que este sábado debuta con la comedia "Él en mi cuerpo" en el Teatro Roma de San Rafael. Belén Francese y Santiago Caamaño, actual pareja sentimental de Nazarena la acompañan en escena.

La sinopsis de la propuesta marca que se trata de una divertida obra que cuenta la historia de Roxana (Nazarena Vélez), arquitecta y empleada de una multinacional, y Raúl (Santiago Caamaño), paseador de perros y amante de las energías y los signos, quienes deciden tomar un riesgo en su corta relación de noviazgo: irse a “vivir juntos”.

Ella cansada de trabajar y de ocuparse de todas las tareas domésticas, le dice: “¡Ojalá un día te pongas en mis zapatos!”, y a la mañana siguiente, su deseo queda concedido: Raúl en el cuerpo de Roxana y Roxana en el cuerpo de Raúl. Y justo ese día Débora (Belén Francese), una de las mejores amigas y compañera de trabajo, cae de sorpresa a su casa.