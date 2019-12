Julieta Prandi superó a su ex y ahora sale con el 'Bon Jovi' argentino

La modelo y actriz Julieta Prandi está teniendo un final de año agridulce ya que tuvo que atravesar la separación de su marido y padre de sus dos hijos, con denuncias de violencia psicológica de por medio, pero ahora salió a la luz que comenzó un romance con el integrante de una banda de rock.

Más allá de que intentó mantenerlo de manera privada debido a su reciente mediática separación, la ex nena de Francella fue descubierta por los "paparazzis" y no le quedó otra que confesar la nueva relación que decidió encarar junto al músico conocido como el "Bon Jovi" argentino debido a su particular cabellera.

Siete años menor que ella, el hombre con el que Julieta volvió a apostar al amor es Guido Sardelli, miembro de la banda "Airbag" y el más de chico de los tres hermanos que supieron popularizar hits como Solo Aquí, Amor de Verano, Cae el sol y Por mil noches, entre otros.

La actriz y el músico se conocieron en octubre cuando la banda también compuesta por sus ahora cuñados, Gastón y Patricio, fue la telonera de Muse en el Hipódromo de Palermo y en el último tiempo Julieta fue a ver a "Airbag" al Teatro Vorterix, pero quiso pasar inadvertida y no fue al sector VIP.

Por último, Prandi contó que sus hijos Mateo y Roco, de 8 y 4 años respectivamente, aún no saben de la inminente relación. "Los míos saben en qué ando y me ven cómo estoy. Pero nada más...", aseguró.