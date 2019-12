Especial de Navidad: recomendados para ver en televisión

Mi pobre angelito

La película de dirigida por Chris Columbus en 1991 y protagonizada por Maculay Culkin fue un éxito al momento de su estreno y con el paso de los años se convirtió en uno de esos largometrajes de los que resulta imposible escapar durante estas fechas. Disponible en Flow.

Una Navidad con los Muppets

Los simpáticos títeres creados por Jim Henson son uno de los grandes clásicos decla historia de la televisión. Su llegada al cine fue cuestión de tiempo y entre tantas películas que los tuvieron como protagonistas, una de las más populares fue Una Navidad con los Muppets. Disponible en Flow y Movistar Play.

El extraño mundo de Jack

En el mundo de Halloween todo es horroroso. Los habitantes de este lugar viven sumergidos en una rutinaria pesadilla en la que se encuentran felices. Todos menos Jack Skenlington. Ese personaje se aburre de vivir estancado en la misma festividad y cuando por accidente descubre un mundo cuyo eje es la Navidad, decide secuestrar a Papá Noel para reemplazarlo. Disponible en Flow.

Especial maratón de Friends

Warner programó una maratón de Friends para la Navidad. A 25 años de su debut, el canal de series y películas le dedicará su jornada a los episodios más emblemáticos de esta ficción que es la favorita de los argentinos. Desde el mediodía del 25 de diciembre, por Warner Channel.

A Christmas Carol

Un clásico relato de Dickens. Esta miniserie de tres capítulos adapta de manera fiel la novela original y narra la historia de Ebenezer Scrooge, un avaro anciano al que solo le preocupa su bienestar. Pero su visión de las cosas cambiará cuando recibe a tres fantasmas que le mostrarán su pasado, su presente y, más temible aún, su futuro. Por FOX Premium y en la app de FOX.

Las crónicas de Navidad

Netflix produjo su propia película navideña. Protagonizada por Kurt Russell en la piel de Papá Noel esta historia supo esquivar el típico relato para darle a su historia una cuota extra de calidad. Disponible en Netflix.

Gremlins

Esta película se destaca por desdoblar el sentido de la Navidad. Mientras que para los humanos esta fecha está cargada de melancolía; para los Gremlins es sinónimo de festejo salvaje. El mensaje es claro, para el director Joe Dante, las fiestas siempre serán mucho más divertidas si sos un Gremlin. Disponible en Flow.

El Grinch

El protagonista de la historia es esta criatura amargada que no puede disfrutar de la alegría que les supone a los Quién la llegada de esta festividad. Por ese motivo, se disfraza de Papá Noel y se roba todos los regalos y adornos típicos de las fiestas, pero la aparición de una pequeña llamada Cindy, cambiará la mentalidad del villano. Disponible en Amazon Prime.

The Movies That Made Us

La serie de The Toys That Made Us es uno de los grandes hallazgos del catálogo de Netflix y su popularidad permitió el estreno de un spin off, pero centrado en películas. El documental de cuatro entregas analiza a fondo varias piezas contemporáneas que se convirtieron en clásicos actuales: uno dedicado a Mi pobre angelito y otro a Duro de matar. Disponible en Netflix.

La Navidad de las madres rebeldes

El inesperado éxito de El club de las madres rebeldes, dejó todo preparado para la llegada de una secuela. En el nuevo film, los protagonistas deben sobrevivir a las visitas de sus respectivas madres. Y a partir de esa situación, el choque entre generaciones estará servido en bandeja. Disponible en Amazon Prime.