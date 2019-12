Karina Jelinek tuvo un ataque de pánico en TV

Karina Jelinek estaba como invitada en el programa Flor de tarde, el ciclo que Florencia de la V conduce en Ciudad Magazine. Estuvo en el estudio y una vez que comenzó la entrevista se sintió mal. Luego pidió un vaso de agua.

"Gracias a Dios estoy mejor. Fue un ataque de pánico y no quería faltar a @LaJauladelaModa donde trabajo, enfrentar la situación es mejor #miultimoprogramadelaño tengo un equipo increíble que me apoyo y me ayudo @AngeldebritoOk", publicó en su cuenta de Twitter.

Siii amore ! Gracias a Dios estoy mejor ! Fue un ataque de pánico y no quería faltar a @LaJauladelaModa donde trabajo , enfrentar la situación es mejor uD83DuDC9C #miultimoprogramadelaño tengo un equipo increíble q me apoyo y me ayudo uD83DuDE42 @AngeldebritoOk uD83DuDC9C https://t.co/MeLnHn4Sbc — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) December 20, 2019

“Me dio taquicardia. Siento como taquicardia, chicos. En serio. Tengo la mano helada”, comentó. También aclaró que no había almorzado, ya que salió apurada de su casa. "Me siento mal, perdón chicos", exclamó.