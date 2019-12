Celeste Cid besó a una mujer y todo quedó filmado

Un avance de la tira Separadas causó furor, ya que se vio a Celeste Cid dándole un beso a otra actriz de la tira, Laura Laprida.

El avance parece responder a las críticas que recibió la tira tras su estreno, ya que colectivos feministas la mataron debido a la "homogeneidad" de su elenco. “Todas hegemónicas”, “blancas”, “lindas”, “flacas” y “jóvenes”, fueron algunas de las críticas que se leyeron en las redes.

Ahora parecen querer separarse de la polémica con una relación inesperada entre dos mujeres. “Me encanta estar con vos, me encanta que vayamos a bailar juntas y que te rías así me encanta”, dice el personaje de Cid antes del beso.

Celeste Cid le da vida a Martina Rivero, una DJ de 34 años. Laprida, en tanto, le da vida a un personaje secundario.