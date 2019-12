Pamela David reveló la verdad del final de su programa y confesó cómo reaccionó Daniel Vila

Pamela David confirmó recientemente el final de su programa Pamela a la Tarde, y ahora reveló el motivo que la llevó a tomar tan tajante decisión.

En dialogo con el programa radial Agarrate Catalina, la morocha confesó: "Me voy porque no encontré el espacio al aire para hacer las entrevistas que me encantan. Es otra cosa y no entra en América".

Con respecto a la reacción de Daniel Vila, presidente del grupo empresarial al que pertenece el canal, Pamela dijo: "Cuando le conté a Daniel me dijo 'qué bien, te felicito'. Jamás me imaginé esa reacción, hice lo que no se debe hacer y pensé por él, pero lo que me dijo me descolocó. Se alegró mucho por mí y le agradecí tanto. El programa termina porque creo que cumplí una etapa de hacer esto. Armé el programa de una manera, fue variando a lo largo de los años. Estoy disfrutando mucho de hacer las entrevistas por Instagram, la hora se me pasa en un instante y en la tele corrés a otro ritmo".

"Tenía ganas de parar la pelota, porque hay tantas cosas lindas para hacer y disfrutar. Crecí tanto en América y estoy tan agradecida, que creo que llegó el momento de hacer otra cosa, quiero comunicar desde otro lugar y otras plataformas", concluyó la conductora.

Vale recordar que hace unos meses David lanzó un proyecto de entrevistas por fuera de la pantalla de América llamado PamLive, un ciclo desde Instagram con la producción de Jotax. "Se me ocurrió hacer este formato porque me di cuenta que en Pamela a la tarde no nos queda tiempo para profundizar temas que son de mucho interés para la gente y que tenía ganas de tratarlos con dedicación, como terapias alternativas, esoterismo o psicología, entre otros", había detallado Pamela sobre su nuevo emprendimiento.