La furia de Benjamín Vicuña por la última declaración de Pampita

Esta semana, Pampita ha estado en el ojo de la tormenta mediática luego de las denuncias realizadas por su ex niñera Viviana Benítez por hostigamiento, maltrato psicológico, irregularidades en el pago de su salario y hasta de un aborto espontáneo.

"Me duele que diga que soy mala persona. Para mí el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón", señaló Ardohain. Luego, agregó: "Nunca le haría daño a una persona que quiero, no me vas a ver debiéndole plata a nadie, no me vas a ver pidiéndole plata a nadie".

"Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más", fue lo que dijo la modelo al hablar de la separación con el actor chileno.

Parece que estas palabras llegaron a oídos de Benjamín Vicuña quien se puso furioso con su ex.

En el ciclo de Ángel de Brito en CNN Radio, Pilar Smith aclaró: "A mí me dijeron que a Pampita le quedó una casa a su nombre valuada en un millón y medio de dólares". "Yo creo que Pampita se refiere a que no le pidió a Vicuña un piso en Libertador”, se excusó el periodista en defensa de su compañera del Súper Bailando 2019.