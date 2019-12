Moria Casán abandonó "Incorrectas" tras una inesperada urgencia

Este martes, Moria Casán estaba a cargo de la conducción de su ciclo Incorrectas y de manera sorpresiva, la One tuvo que interrumpir un diálogo que mantenía con una de sus invitadas del día: Leticia Bredice.

"Ay, esperá, esperá... seguí vos porque me tengo que ir... me hago pis”, expresó Moria, y acto seguido se retiró del estudio provocando las risas de todos sus compañeras.

"Me meo... me meo... Ay perdón que no puedo decir ‘me meo’”, advirtió la conductora minutos antes de su salida. En ese instantes, la estrella de América y su invitaba estaban frente a una pantalla gigante leyendo mensajes que los televidentes dejaban en las redes sociales del ciclo.

Esto pasó en vivo uD83EuDD2A https://t.co/FEJhZUorPy — Incorrectas Ok (@IncorrectasOk) December 17, 2019

Para salir del paso, Celina Rucci -panelista del programa-se puso al frente del envío por unos minutos. "Soy humana, soy humana... Me lavé las manos con alcohol, no tuve tiempo de lavarme con agua y jabón, que es como corresponde”, reconoció.