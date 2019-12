Marley reveló el "dramón" que atraviesa con Mirko

View this post on Instagram

Estoy tratando de convencerlo que vaya dejando el chupete pero no quiere au00fan. El tema es que solo quiere a este chupete viejo y se le rompiu00f3 la manija, dramon! Asu00ed que se lo pegue con una cinta negra precaria y ahora es feliz con su chupete recauchutado! #mirko #chupete