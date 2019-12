Viviana Canosa hizo una fuerte confesión sobre su salud

Viviana Canosa volvió a la televisión este año afirmando su perfil como filosa periodista política. Sin embargo, en diálogo con Tatiana Shcapiro para Infobae, la periodista y conductora contó algo sobre lo que solo su más estricto círculo íntimo estuvo al tanto: atravesó un cáncer de mama. De esta manera, Canosa reveló por primera vez que sufrió un carcinoma in situ en una lola hace tres años.

“Lo traté con naturalidad total. Me fui a hacer una mamografía y la mujer que me hizo la ecografía me dijo: 'Noto algo raro. Me preocupa'. No dije nada en mi casa, a nadie. Me pedí un turno, me fui a hacer otra mamografía. Me hicieron la ecografía, la mamografía, y me encontraron un carcinoma in situ. No dije nada. Me pincharon para ver la gravedad que tenía; era muy grave”, declaró la periodista, asegurando además fue absolutamente sola a hacerse los estudios y procedimientos médicos correspondientes.

Luego afirmó: “Solo tenía miedo de morirme por Martina, porque dije: “Tiene 3 años, Dios mío”. Pero pensé: “Es una prueba más de la vida”. Y nada, me operé. El día que vi los resultados y el médico me dijo: “Esto es muy preocupante, no hay nada tomado, pero hay algo que hay que sacar cuanto antes”, Dije: “Dame un turno ya”. Me fui al Mater Dei y me operé".

Alejandro Borensztein, el hombre que era el esposo de Viviana en ese momento, se encontraba de viaje por aquel entonces, por lo que tuvo que atravesar todo el proceso previo y post operatorio sin la compañía de ningún ser querido.

“Solo lo supieron mi marido, mi mamá, mi papá. Me lo saqué, no había nada tomado, la lola me quedó perfecta. Después fue muy genial porque volví a mi casa toda vendada, no lo supo nadie, ni la gente que trabajaba en mi casa, y a Martina le dije que estaba muy contracturada”, reveló la periodista, que dijo que afortunadamente no debió someterse a quimioterapia ni rayos, pero que tiene que asistir al médico a realizarse controles.