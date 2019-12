El álbum hot de Laurita Fernández en las playas de México

Laurita Fernández y Nicolás Cabré harán temporada en Mar del Plata con la obra "Departamento de soltero", pero antes se tomaron unos días de descanso en las playas mexicanas.

La actriz compartió divertidas y sensuales postales de las vacaciones junto a su pareja. A su vez, se encargó de hacer un descargo por una frase de Cabré que generó un fuerte repudio en contra del actor en redes sociales. “Lamentablemente ya no se puede hablar, porque alguien elige sacar una frase de contexto como título a propósito para que se malinterprete y digan pavadas con tal de tener un ‘rebote’”, respondió contundente Laurita.

Entre las fotos que compartió, Laurita subió una sensual foto luciendo una bikini animal print y bromeó sobre su fallido intento de usarla de forma súper cavada de acuerdo a las últimas tendencias. "Definitivamente soy de los 90’ . No me hallo con la bikini enganchada para arriba. La veo en fotos y me gusta, me lo pongo yo y me veo rarísima. Aguante la malla tiro bajo, aguante Britney, Bandana y las Spice Girls", comentó en su posteo.