Acusado de "machirulo": Laurita Fernández salió en defensa de Nicolás Cabré

En los últimos días, una frase generó una polémica impensada en torno a una actitud machista de Nicolás Cabré. "Hoy me retó porque no hice la cama", bromeó Laurita Fernández en una entrevista, aunque luego aclaró que "retar" era una forma de decir.

A raíz de eso, este fin de semana el actor fue tendencia en las redes sociales ya que Malena Pichot y otras mujeres lo tildaron de retrógrado. Ahora, la actriz finalmente habló en defensa de su novio.

Nicolás Cabré, Laurita Fernández y la convivencia: “Él me retó porque no hice la cama” sabemos que tiene esclavas en vez de novias desde siempre https://t.co/3Ok97WOccr — malena pichot (@malepichot) December 9, 2019

"Hay términos que deben ser usados cuando corresponden porque tienen un peso importante y son importantes para muchas mujeres. Siendo usados cuando no van y solo por tener mas clicks en una nota, es lamentable porque le quitan fuerza y verdad", reflexionó. En otro mensaje agregó: "Y ni hablar que dicen cosas absurdas de la persona que amo. Un hombre que me cuida, me respeta y me hace sentir feliz".