Bomba: la inesperada revelación política de Luciana Salazar

Lo de Luciana Salazar como "pitonisa política" arrancó como una broma, pero ahora desde C5N ya consideran hacer un programa conducido por la novel analista, que hace un tiempo confesó que tiene tres buenas fuentes de información, cuyos nombres nunca revelará.

Con respecto a la propuesta, Luli confirmó: "No me queda otra que reconocerlo porque lo dijo el gerente de noticias de C5N. Tuvimos una reunión muy amena donde ellos me mostraron su interés en querer tenerme como figura del canal, me interesa, me gustó la propuesta".

"Estamos encontrándolo, buscando un formato que esté bueno, que tenga entrevistas. Ellos tienen ganas de contar conmigo y a mí me encantaría. Pero estoy buscando un formato que me quede bueno. Ojalá que pueda funcionar y que pueda estar en la pantalla de C5N", expresó en una charla con el programa radial "Por si las moscas".

Sin achicarse, Luli dejó en manifiesto su mayor deseo: "Quiero entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner". Además, la rubia pretende que el programa salga al aire los domingos en la noche, para codearse con otros programas de tono político de canales de aire y cable que van en el mismo día.