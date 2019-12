El estado de salud de Jorge Lanata: "No me puedo sentar más de 15 minutos"

Jorge Lanata se encuentra internado desde principios de noviembre debido a una fractura en una vértebra lumbar. Ahora, desde el Instituto Fleni rompió el silencio y habló de su estado de salud.

"Tuve un aplastamiento de una vértebra. Me duele la cintura como la puta madre", detalló el periodista en charla con sus compañeros de programa radial.

Lanata explicó que está caminando "mejor", con y sin bastón, y que ya no siente dolor en sus piernas.

Además, aseguró que no tiene problemas en permanecer recostado, pero sí al momento de sentarse: "Hoy no me puedo sentar más de 15 minutos porque me duele muchísimo".

Para finalizar, el periodista indicó que está siguiendo un estricto tratamiento de rehabilitacion física.

"La última vez que había hecho gimnasia fue en el colegio. Estoy en un estado pre olímpico", dijo con humor.