Murió Marie, la cantante de Roxette: reviví sus canciones más famosas

Luego de batallar contra un cáncer de cerebro, este lunes por la mañana falleció a los 61 años Marie Fredriksson, la cantante de Roxette, banda que tuvo varios éxitos durante los '80 y los '90.

La mujer del dúo oriundo de Suecia era un ícono de la música "ochentosa" y una figura representativa del "pop-rock" debido a su particular voz y al peinado vanguardista que ostentó desde la primera época de la banda.

Temas como "It must have been love", "Listen to your heart", "Spending my time" o su versión en español "Un día sin ti", "The Look" o "Joyride", son algunas de las canciones que trascendieron las fronteras y ya son propiedad cultural del mundo.

Escuchá las canciones más exitosas de Roxette para recordar a Marie