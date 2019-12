Murió la cantante de Roxette a los 61 años de edad

La cantante y compositora sueca Marie Fredriksson, conocida por ser la voz femenina del dúo pop Roxette, murió a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer.

La artista murió ayer a la mañana en Suecia. Desde el 2002 luchaba con un tumor cerebral. Su muerte fue confirmada por su agente de prensa, Marie Dimberg.

"Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", escribió Dimberg en un comunicado de prensa.

Fredriksson tuvo un gran éxito con Per Gessle y el dúo pop Roxette vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo. "Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales", escribió Gessle al enterarse de la triste noticia.

La banda pop Roxette se formó en 1986 y tocó su último concierto en 2016. Son conocidos por clásicos como "Debe haber sido amor", "The Look", "Joyride" y "Listen to your heart".

El dúo pop sueco encabezó el ranking estadounidense cuatro veces y tuvieron un total de 19 canciones en la lista de los 40 principales del Reino Unido.