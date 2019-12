El álbum completo de la fugaz luna de miel Pampita y Roberto García Moritán en París

Pampita y su marido Roberto García Moritán disfrutaron de una fugaz pero muy feliz luna de miel en París. La flamante pareja recorrió durante una semana los lugares turísticos típicos de la capital francesa como el Arco del Triunfo, el Museo del Louvre, el Palacio de Versailles y la Torre Eiffel. Además, visitaron la Basilica du Sacre-Coeur de Montmartre, donde la modelo hizo un pedido especial y lleno de fe: “¡Sagrado corazón de Jesús acompáñanos siempre!”.

En cuanto a los placeres gastronómicos, el Café de Flore fue uno de los elegidos por la dupla, donde degustaron un café, un omelette y una limonada. Otro de los sitios fue The Garden at Ralph’s Restaurant, uno de los más destacados de París. Pampita arrobó una gran cantidad de marcas y productos en cada uno de sus posteos, por lo cual su luna de miel no solo fue un feliz paseo, sino también una experiencia tan rentable como patrocinada.

Debido a los compromisos laborales de ambos y tal como lo había anunciado la modelo y conductora, este domingo se encuentan en pleno vuelo de regreso a nuestro país.