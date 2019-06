¡Chau Antonio Gasalla! Susana Giménez tiene nuevo humorista para su programa

El 14 de julio arranca la nueva temporada del clásico programa de Susana Giménez en Telefe, que este este año llega con más cambios que nunca. Tras el escándalo que generó la abrupta desvinculación de Marcelo Iripino, llega el alejamiento de Antonio Gasalla, cuya participación ha estado en duda en varios momentos.

Luego de trascender la escandalosa noticia de que Flavio Mendoza tomará el lugar de Marcelo Iripino, histórico coreógrafo de la diva en el programa, llega una nueva desvinculación: la de Antonio Gasalla.

"A mi no me reemplaza nadie. 'El éxito no se toca ni se mancha'", dijo Iripino al desayunarse con el despido.

Este viernes en el ciclo ¡Qué Mañana! (El Nueve), Daniel Gómez Rinaldi aseguró que "Susana se cansó de Gasalla" porque está "que sí, que no, lo llama, que no la atiende, que la atiende, que se hace el que está ensayando, que está escribiendo", entonces la diva pidió a un nuevo humorista para que la acompañe en esta nueva temporada. Y el nombre que resonó fue el de Roberto Moldavsky.

El humorista, que se encuentra haciendo la exitosa obra Roberto Moldavsky, El Candidato , se unirá a las filas de Susana, quien a su vez, junto a Telefe, juega con las próximas elecciones presidenciales en los adelantos de su regreso a la televisión.

Además de Moldavsky, quien ya ha participado en el programa, junto a la diva estará Lizy Tagliani, una de las estrellas del canal de Viacom.

En 2017, Antonio Gasalla anunció que dejaba el programa de Susana por una oferta laboral en los Estados Unidos, en el medio de sus diferencias con Fátima Florez; sin embargo, el capocómico volvió al ciclo para la despedida en la temporada número 30.

Según adelantó el productor de Susana, Federico Levrino, en el sketch que están preparando para la gran apertura participarán: Lizy Tagliani, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Paula Chaves, Jorgelina Aruzzi, Robertito Funes Ugarte y Victoria Xipolitakis, entre otros. Además, presentarán Pequeños Gigantes y un otro formato que adquirieron para esta nueva temporada.

Fuente: Exitoína