Escándalo: un legendario integrante del staff de Susana Giménez fue despedido

Susana Giménez comenzará nueva temporada en televisión el próximo 14 de julio. Y el programa ya tiene su primer escándalo en puerta. Marcelo Iripino, el legendario coreógrafo de la diva reveló en Flor de Tarde, que se enteró que Flavio Mendoza será el encargado de montar el musical con el que Susana se presentará este año.

"Me acaba de llegar un mensaje de Jorge Colombo diciéndome que me reemplaza Flavio. De base, a mi no me reemplaza nadie. Y como me dijo Jorge: 'el éxito no se toca ni se mancha'", arrancó diciendo el integrante del espectáculo Bien Agentino.

Cuando Pampito, panelista del ciclo, lanzó: "La traicionera es Susana", Iripino lo detuvo y le dijo que no.

Si bien se desconocen los motivos de la decisión de apartar al histórico coreógrafo de la diva del programa, Iripino dejó en claro que está todo bien con Susana. "Me encanta que hayan cambios, lo hice durante 22 años", dijo.

Y destacó: "Tengo una relación con ella de mandarnos mensajes por WhatsApp", comentó el cantante.

Hasta el momento poco ha trascendido sobre la gran apertura del mítico programa de Susana, pero se sabe que la diva planea un sketch con famosos y una mujer del público.