Se inauguró el moderno micro hospital de Palmira

Por la incidencia y los servicios que desde hoy presta el centro asistencia de Palmira, tendrá incidencia no solo entre los vecinos de Palmira sino que su radio de influencia se extiende a distritos cercanos como San Roque, Fray Luis Beltrán (Maipú) y Barriales, Rodriguéz Peña (Junín)

El gobernador Cornejo señaló que “en Mendoza y a pesar del fuerte ajuste que hace el gobierno nacional y las restricciones a la obra pública no hemos parado de construir infraestructura pública y también viviendas, y no hemos parado porque hacemos una buena administración de los recursos. No ha sido gratuito que el país no haya crecido en una década y media y se nota en todos los aspectos. Sin embargo y en la medida de lo posible en Mendoza se invierte en infraestructura social y económica”.

Historia de cómo se llegó al microhospital

El nuevo efector estatal, tiene una historia detrás, que se empezó a vislumbrar cuando en 2006, Daniel Llaver (hoy diputado) y Raúl Rufeil, a cargos del hospital Perrupato en ese entonces, detectaron que casi el 30 % de las consultas de sus consultorios, provenía de habitantes de Palmira.

¿El motivo? EL principal fue qué en épocas de Carlos Menem, la Unión Ferroviaria cerró el Policlínico Ferroviario de Palmira (poco más tarde correría la misma suerte el hospital Ferroviario), que tenía un sistema integral de atención para empleados y jubilados de la zona Este.

Dicho cierre provocó que miles de ellos quedaron a la deriva, potenciado con el despido de cientos de trabajadores del riel, acción qué en Palmira, originó una profunda crisis social, que llevó a qué con el dinero de los retiros voluntarios, floreciese el cuentapropismo y los desocupados buscaran refugio en la apertura de kioscos o pequeños emprendimientos que duraron muy poco.

Por todo ello, es que se tornaba imperioso construir un gran centro de salud. Administraciones subsiguientes de la provincia, ampliaron el Centro de Salud Pérsico, siempre en Palmira, aunque seguía siendo insuficiente para la demanda.

En su campaña de 2019, cuando era candidato a intendente y buscaba desbancar al peronista Jorge Giménez, Rufeil junto al gobernador Cornejo asumieron el compromiso de campaña de la construcción de un microhospital en Palmira, en caso de que asumiera como intendente.

Con la elección definida a favor de Rufeil y con Rodolfo Suarez como gobernador, el sanmartiniano se abocó a conseguir un terreno y lo hizo, a través de una donación de la familia Lo Castro, 4300 metros cuadrados: el mismo se ubicaba en el carril San Pedro, cerca del barrio Belgrano y junto a un CIC, a tan solo un kilómetro del Pasip y de la Ruta 7. Una zona estratégica.

Luego, con esos antecedentes, el entonces gobernador Rodolfo Suarez dio la luz verde y comenzó su ejecución en 2023. Hacia fin de año, con el cambio de gobierno nacional, la provincia también sufrió las consecuencias de su política y el nosocomio sufrió un impase, pero se reactivó este 2025 con fondos del presupuesto provincial. En tanto, el municipio hacía lo suyo y ejecutaba las obras de infraestructura a paso acelerado, hasta llegar a la conclusión de obra.

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura y con fuertes raíces jarilleras, se sintió a sus anchas y realizó numerosas visitas para supervisar la ejecución eficaz de la obra, al igual que el actual jefe comunal de San Martín, que le brindó su impronta de médico y aportó un sinfín de detalles para el nuevo edificio. Hasta que se llegó a este momento de la inauguración, tan anhelado por la comunidad palmirense.