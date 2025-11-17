Luján Tech presentó avances clave y anunció el lanzamiento del Hub Tecnológico

Con una gran convocatoria, Luján presentó los avances del futuro Hub Tecnológico, donde se anunciaron el lanzamiento de un concurso regional de startups y el desarrollo del Parque de Innovación, dos ejes que buscan impulsar el crecimiento productivo y tecnológico del distrito.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Doña Ana de Matos y reunió a referentes institucionales, académicos y empresariales. Entre las figuras destacadas estuvo Josep Piqué, ex presidente de 22@Barcelona y referente global en distritos de innovación, quien compartió su visión sobre el desarrollo urbano basado en conocimiento.

Durante la apertura, el intendente Leonardo Boto subrayó: “Presentamos el Hub Tecnológico Luján, que es el futuro de la ciudad. Buscamos generar un ecosistema que impulse emprendedores, startups y mejore la calidad de vida de los lujanenses”.

La primera exposición estuvo a cargo de Agustina Randazzo, de la Red de Innovación Local (RIL), quien anunció que Luján se encuentra en proceso de certificación como Ciudad del Conocimiento , un reconocimiento que ordenará y potenciará su perfil innovador.

Luis Bullrich, uno de los principales especialistas en parques tecnológicos de América del Sur, presentó avances del master plan del Parque de Innovación Luján , validando visión, misión, verticales estratégicos y etapas de implementación.

El secretario de Desarrollo Productivo, Juan Redondo, explicó que el proyecto Luján Tech consolida dos grandes dimensiones: la Ciudad del Conocimiento, que organizará el ecosistema tecnológico local, y el Hub Luján, donde se instalarán el Parque de Innovación, empresas, startups y organismos científicos.

Entre los anuncios centrales se destacó el lanzamiento del concurso de startups, abierto a toda la región, con premios económicos y apoyos de instituciones aliadas. Será el puntapié inicial para consolidar el Hub.

También se pondrán en marcha las mesas de co-creación del master plan, organizadas en cuatro áreas: Naming y Branding; Talento Joven; Ecosistema Productivo y Desarrollo Económico; y Urbanismo y Perfil Arquitectónico.

Formación, incubación y visión internacional

Otro punto clave fue la presentación del nuevo espacio Incubadora, que acelerará proyectos ganadores del concurso y acompañará iniciativas tecnológicas del distrito y la región. Además, se anunció un programa municipal de formación en Inteligencia Artificial, destinado tanto a trabajadores del municipio como a la ciudadanía.

El cierre estuvo a cargo de Josep Piqué, quien compartió su experiencia en el Distrito 22@ de Barcelona, uno de los modelos más influyentes de innovación colaborativa a nivel internacional.

Luján Tech se propone transformar al distrito en un centro de referencia en innovación y desarrollo tecnológico, integrando a empresas, universidades, instituciones y emprendedores en un ecosistema que genere impacto económico, social y ambiental.