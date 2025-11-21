Andes Motors inaugura su exclusiva sucursal Benelli Morbidelli en Guaymallén
La empresa presentó un showroom totalmente renovado y exclusivo en Mendoza, con modelos Benelli y Morbidelli, beneficios por inauguración y un Test Drive especial en diciembre.
La reconocida firma Andes Motors inauguró su nueva sucursal Benelli Morbidelli en Guaymallén, un espacio completamente renovado que combina diseño italiano, tecnología y alta performance sobre dos ruedas. Ubicada en Adolfo Calle 795, es la única sede oficial de estas marcas en la provincia.
Un showroom premium con sello italiano
La apertura marca una apuesta estratégica para acercar al público mendocino las motocicletas Benelli y Morbidelli, reconocidas mundialmente por su ingeniería de precisión, diseño vanguardista y variedad de estilos para todo tipo de conductor.
Durante noviembre y diciembre habrá beneficios exclusivos por inauguración, como 12 cuotas sin interés en modelos seleccionados, bonificación de patente y de gastos de gestión.
Modelos para todos los estilos de manejo
El nuevo showroom exhibe una amplia línea de motocicletas que atienden distintos perfiles:
Aventura y touring:
- Benelli TRK 702 / 702X
- Benelli TRK 502 / 502X
Opciones ideales para viajar con confort, potencia y estabilidad.
Urbanas y deportivas:
- Benelli TNT 600i
- Benelli 302S
- Benelli 502C
- Diseños dinámicos pensados para la ciudad y la conducción ágil.
Scrambler y estilo clásico moderno:
- Benelli Leoncino 800 / 500 / 250
Una combinación perfecta entre estética retro y tecnología actual.
Línea Morbidelli:
Modelos como N 300, M 502 N y la T 1002 VX, con el ADN europeo que distingue a la marca.
Experiencia completa y Test Drive en diciembre
Pensada para el cliente, la sucursal ofrece atención personalizada, asesoramiento técnico y múltiples opciones de financiación. Como parte de su estrategia de posicionamiento, el próximo 13 de diciembre se realizará un Test Drive para que los usuarios puedan probar los modelos y evaluar su comodidad, rendimiento y calidad.
Dirección
- Benelli Morbidelli – Sucursal Andes Motors
Adolfo Calle 795, Guaymallén, Mendoza