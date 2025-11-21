Andes Motors inaugura su exclusiva sucursal Benelli Morbidelli en Guaymallén

La reconocida firma Andes Motors inauguró su nueva sucursal Benelli Morbidelli en Guaymallén, un espacio completamente renovado que combina diseño italiano, tecnología y alta performance sobre dos ruedas. Ubicada en Adolfo Calle 795, es la única sede oficial de estas marcas en la provincia.

La apertura marca una apuesta estratégica para acercar al público mendocino las motocicletas Benelli y Morbidelli, reconocidas mundialmente por su ingeniería de precisión, diseño vanguardista y variedad de estilos para todo tipo de conductor.

Durante noviembre y diciembre habrá beneficios exclusivos por inauguración, como 12 cuotas sin interés en modelos seleccionados, bonificación de patente y de gastos de gestión.

El nuevo showroom exhibe una amplia línea de motocicletas que atienden distintos perfiles:

Benelli TRK 702 / 702X

Benelli TRK 502 / 502X

Opciones ideales para viajar con confort, potencia y estabilidad.

Urbanas y deportivas:

Benelli TNT 600i

Benelli 302S

Benelli 502C

Diseños dinámicos pensados para la ciudad y la conducción ágil.

Scrambler y estilo clásico moderno:

Benelli Leoncino 800 / 500 / 250 Una combinación perfecta entre estética retro y tecnología actual.

Línea Morbidelli:

Modelos como N 300, M 502 N y la T 1002 VX, con el ADN europeo que distingue a la marca.

Experiencia completa y Test Drive en diciembre

Pensada para el cliente, la sucursal ofrece atención personalizada, asesoramiento técnico y múltiples opciones de financiación. Como parte de su estrategia de posicionamiento, el próximo 13 de diciembre se realizará un Test Drive para que los usuarios puedan probar los modelos y evaluar su comodidad, rendimiento y calidad.

Dirección

Benelli Morbidelli – Sucursal Andes Motors

Adolfo Calle 795, Guaymallén, Mendoza