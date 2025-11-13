Suzuki presenta una nueva moto: así es la SV-7GX

Suzuki anuncia el lanzamiento de la nueva SV-7GX, una moto completamente nueva que llega para establecer un nuevo estándar en el segmento de media cilindrada. Desarrollada a partir de la reconocida SV650, la SV-7GX combina la agilidad deportiva y el carácter del mítico motor V-Twin con la comodidad de conducción y la tecnología avanzada propias de las motos de turismo y aventura de la firma nipona.

Con la SV-7GX, Suzuki da forma a su visión de una moto crossover: una máquina capaz de ofrecer la manejabilidad de una naked con ruedas de 17 pulgadas, pero con la postura de conducción erguida y el confort de una tourer. El resultado es una moto que se adapta con naturalidad tanto a los desplazamientos urbanos como a las escapadas de fin de semana o los viajes largos, ofreciendo un equilibrio excepcional entre rendimiento, comodidad y control.

El motor de la SV-7GX es un bicilíndrico en V a 90 grados de 645 cm3, un propulsor legendario en la historia de Suzuki que combina suavidad, par contundente y una fiabilidad contrastada. Esta evolución incorpora ahora acelerador electrónico (Ride-by-Wire), tres modos de conducción seleccionables mediante el Suzuki Drive Mode Selector (SDMS), un control de tracción de tres niveles (STCS) y un Quick Shifter bidireccional que permite subir y bajar marchas sin usar el embrague. Todo ello se traduce en una experiencia de conducción fluida y segura, tanto en ciudad como en carretera.

La parte ciclo ha sido diseñada para ofrecer un comportamiento equilibrado y accesible. El chasis tubular de acero, característico de la familia SV, mantiene una gran rigidez y un bajo centro de gravedad, favoreciendo la estabilidad y la agilidad. La ergonomía también ha sido cuidadosamente revisada: el manillar de aluminio, más ancho (740 mm) y cercano al piloto, junto con un asiento rediseñado y una altura contenida de 795 mm, garantizan una posición cómoda y natural para conductores de cualquier talla.

La suspensión delantera telescópica de 41 mm y el monoamortiguador trasero con siete niveles de ajuste de precarga ofrecen un confort notable en carretera y una respuesta precisa en curvas, mientras que el sistema de frenos con doble disco delantero de 290 mm y pinzas de cuatro pistones, junto al ABS de serie, aseguran un control constante en cualquier circunstancia.

Equipamiento de la Suzuki SV-7GX

En materia de equipamiento, la SV-7GX se sitúa a la vanguardia de su categoría. Incorpora iluminación LED completa, una pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas con distintos modos de visualización y conectividad con la app Suzuki Ride Connect+ para smartphones iOS y Android. Esta aplicación permite acceder a navegación paso a paso, alertas meteorológicas y de tráfico, avisos de velocidad y notificaciones de llamadas o calendario. Un puerto USB-C de 5V/3A completa el conjunto, pensado para un uso cotidiano y funcional.

El diseño de la SV-7GX combina líneas deportivas con una presencia sólida y elegante. Inspirada en la GSX-S1000GX, presenta un semicarenado con faro LED de doble función, un parabrisas ajustable en tres posiciones y cubremanos integrados, detalles que no solo realzan su estética sino que mejoran la protección aerodinámica y el confort del piloto.

Suzuki ofrecerá la nueva SV-7GX en tres combinaciones de color cuidadosamente seleccionadas: Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue, que evoca la herencia deportiva de la marca; Pearl Matte Greige, un tono arena mate de elegancia sobria con llantas rojas; y Glass Sparkle Black, un acabado negro brillante con sutiles acentos azules.

Características técnicas de la Suzuki SV-7GX

Con un peso de 211 kg, un depósito de combustible de 17,4 litros y un consumo medio de 4,2 litros/100 km, la SV-7GX ofrece una autonomía notable y una conducción equilibrada. Su motor entrega 73 HP a 8.500 rpm y un par máximo de 64 Nm a 6.800 rpm, cumpliendo con la normativa Euro 5+.

Con este lanzamiento, Suzuki consolida su legado en el desarrollo de motores V-Twin y amplía su oferta con una moto que combina tecnología, diseño y facilidad de conducción. La SV-7GX está llamada a convertirse en una referencia dentro del segmento medio, gracias a su equilibrio entre deportividad, confort y versatilidad.