Mercedes-Benz anuncia la llegada del CLA híbrido: los detalles del sedán

Tras el lanzamiento del Mercedes-Benz CLA eléctrico , llega al mercado español el nuevo CLA sedán con tecnología híbrida. Un vehículo que, al igual que su hermano eléctrico, supone una revolución tecnológica que le convierte en la referencia de su clase.

La arquitectura MMA ( Mercedes Modular Arquitecture) diseñada para el CLA permite la máxima flexibilidad en su fabricación para poder ofrecer así distintos modos de propulsión. Esta filosofía responde de manera óptima a la estrategia de la marca: ser flexible para adaptarse a los diferentes mercados y clientes.

Visualmente, el CLA híbrido se parece mucho a su hermano eléctrico. Una de las pocas características distintivas es la parrilla. El CLA híbrido tiene la clásica parrilla del radiador con estrella central y un patrón de estrellas cromado.

A velocidades de ciclo urbano y cuando se necesitan menos de 22 kW, el nuevo Mercedes-Benz CLA híbrido puede rodar en modo completamente eléctrico. La llamada "navegación eléctrica", es decir, la navegación por inercia eficiente con el tren motriz desacoplado es posible hasta una velocidad de unos 100 km/h. Una característica especial del motor es su capacidad de recuperación en las 8 velocidades, recuperando hasta 25 kW de energía.

Dado que la salida del par del motor de combustión y el eléctrico se suman, el par máximo está disponible en un amplio rango de velocidades.

El nuevo CLA híbrido presenta un motor y un diseño de transmisión muy compactos. El motor eléctrico y sus componentes están integrados en la nueva transmisión de doble embrague de ocho velocidades (8F-eDCT), lo que hace que todo el sistema sea eficiente y ahorre espacio. Una nueva batería de 48 voltios con tecnología de iones de litio y un contenido de energía de hasta 1,3 kWh alimenta el motor eléctrico y también está diseñada para ser pequeña y ligera.

El nuevo motor naftero, desarrollado por Mercedes-Benz, es una unidad turboalimentada de cuatro cilindros con una cilindrada de 1.5 litros, diseñada tanto para la potencia como para la eficiencia. Utiliza un proceso de combustión en el ciclo Miller para ayudar a ahorrar combustible, especialmente en el funcionamiento de carga parcial, una situación de conducción muy común en la vida cotidiana. El ciclo Miller funciona de manera ligeramente diferente a un motor Otto tradicional de cuatro tiempos. El cierre relativamente temprano de las válvulas de admisión reduce las pérdidas por estrangulamiento y permite una alta relación de compresión de 12:1.

Equipamiento del Mercedes-Benz CLA Híbrido

El nuevo sistema operativo MB.OS eleva la movilidad a un nivel completamente nuevo. Todos los CLA están equipados con superordenadores conectados a Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Esto permite actualizaciones inalámbricas de todo el software del vehículo, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción. Esto mantiene al CLA actualizado en los próximos años, similar a un smartphone que recibe regularmente nuevas aplicaciones y funciones extendidas.

Gracias al MB.OS, el CLA ofrece a los clientes un nuevo mundo de experiencias personalizadas e interacción intuitiva entre el ser humano y el vehículo. La cuarta generación del sistema de infoentretenimiento MBUX integra inteligencia artificial (IA) tanto de Microsoft como de Google. El Asistente Virtual MBUX utiliza el llamado "enfoque multiagente", integrando herramientas de IA de ambas compañías. Selecciona la mejor fuente para cada tarea, incluso durante una conversación en curso, basándose en el conocimiento colectivo de Internet. Para el cliente, conversar con el Asistente Virtual MBUX es como chatear con un amigo. Puede proporcionar respuestas y seguimientos sin necesidad de repetir el contexto.

El nuevo volante mejora la ergonomía y permite un manejo más intuitivo. Basándose en numerosas peticiones de clientes, Mercedes-Benz ha reintroducido algunos controles táctiles en este CLA híbrido, como un interruptor basculante para el limitador y DISTRONIC, así como un rodillo para el control de volumen.

Precio del nuevo Mercedes-Benz CLA

El nuevo modelo ya está disponible desde 46.675 euros para la versión CLA 180 (impuestos incluidos).