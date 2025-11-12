Chevrolet Captiva PHEV: la primera SUV híbrida enchufable de la marca llega con más de 1.000 km de autonomía

Chevrolet presentó oficialmente la nueva Captiva PHEV , su primer vehículo híbrido enchufable , marcando un paso clave en su estrategia de electrificación y liderazgo en el segmento de las SUV subcompactas . Este modelo combina eficiencia, tecnología y diseño contemporáneo, adaptándose a un mercado que avanza hacia soluciones de movilidad más sostenibles.

La nueva Chevrolet Captiva PHEV está impulsada por dos motores :

Ambos trabajan en conjunto mediante un sistema de gestión energética inteligente que optimiza el rendimiento y selecciona automáticamente el modo de conducción más adecuado: ECO, ECO+, Normal o Deportivo .

En ciudad, la Captiva PHEV puede conducirse como un vehículo 100% eléctrico , mientras que en trayectos largos actúa como un híbrido autorrecargable . Además, incorpora el modo EV MAX , que permite desplazarse solo con energía eléctrica cuando el conductor lo elige.

Su autonomía combinada alcanza los 1.075 km , según el protocolo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ( EPA ). La batería de 20.5 kWh puede cargarse desde una toma doméstica o en la red pública de más de 1.100 puntos Vemo y Evergo . Con carga rápida de hasta 23 kW , recupera el 80% de energía en apenas 38 minutos .

Cuenta con tracción delantera (FWD), frenos de disco con ABS, EBD y control de estabilidad, suspensión delantera McPherson y trasera independiente, junto con dirección electroasistida.

Diseño exterior

La Captiva PHEV 2026 mantiene una silueta moderna y elegante, con proporciones equilibradas y un diseño que enfatiza la eficiencia aerodinámica.

Equipa rines de aluminio de 18 pulgadas, luces LED envolventes con encendido automático y techo panorámico eléctrico de dos paneles (versión Premier).

Los espejos laterales calefactables y abatibles eléctricamente integran luces direccionales y cámara 360° (Premier). La parte trasera incorpora spoiler con tercera luz LED, cajuela eléctrica de 532 litros (expandible a 1.690 l) y rieles de techo con capacidad de 30 kg.

Interior y confort

El interior ofrece un espacio amplio y ergonómico, con materiales de alta calidad y terminaciones cuidadas.

Dispone de asientos en vinipiel negro o beige, con ajuste eléctrico de 6 vías para el conductor, y traseros abatibles 60/40. El volante forrado en vinipiel integra controles de audio, crucero y el emblema Bowtie en negro.

El paquete Premier suma interruptores de control 360°, un panel digital de 8.8” y una pantalla central táctil de 15.6”, además de 6 bocinas, 5 puertos USB, entrada sin llave y sistema de cierre automático.

Tecnología y seguridad

La Captiva PHEV incluye un completo paquete de Asistencias Avanzadas al Conductor (ADAS) con:

6 bolsas de aire

Control de crucero adaptativo

Alerta de colisión frontal y peatones

Cámara de visión trasera (LT) y 360° (Premier)

Frenado automático de emergencia

Asistencia de mantenimiento de carril

Monitoreo de tráfico cruzado

Sensores de reversa y control de presión de llantas

El sistema de climatización es automático y digital, con ventilas traseras para mejorar el confort de todos los ocupantes.

Versiones y precios de la nueva Chevrolet Captiva

La Chevrolet Captiva PHEV estará disponible a finales de noviembre en la red de Distribuidores Chevrolet EV en México, con 6 colores exteriores y 2 interiores, a un precio especial de lanzamiento: