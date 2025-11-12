Chevrolet Captiva PHEV: la primera SUV híbrida enchufable de la marca llega con más de 1.000 km de autonomía
Chevrolet presentó en México la nueva Captiva PHEV, su primer modelo híbrido enchufable, con el que inaugura una nueva etapa en la región.
Chevrolet presentó oficialmente la nueva Captiva PHEV, su primer vehículo híbrido enchufable, marcando un paso clave en su estrategia de electrificación y liderazgo en el segmento de las SUV subcompactas. Este modelo combina eficiencia, tecnología y diseño contemporáneo, adaptándose a un mercado que avanza hacia soluciones de movilidad más sostenibles.
Capacidad y desempeño
La nueva Chevrolet Captiva PHEV está impulsada por dos motores:
Eléctrico: 150 kW (201 HP) y 229 lb-pie de torque.
Nafta: 78 kW (105 HP).
Ambos trabajan en conjunto mediante un sistema de gestión energética inteligente que optimiza el rendimiento y selecciona automáticamente el modo de conducción más adecuado: ECO, ECO+, Normal o Deportivo.
En ciudad, la Captiva PHEV puede conducirse como un vehículo 100% eléctrico, mientras que en trayectos largos actúa como un híbrido autorrecargable. Además, incorpora el modo EV MAX, que permite desplazarse solo con energía eléctrica cuando el conductor lo elige.
Su autonomía combinada alcanza los 1.075 km, según el protocolo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). La batería de 20.5 kWh puede cargarse desde una toma doméstica o en la red pública de más de 1.100 puntos Vemo y Evergo. Con carga rápida de hasta 23 kW, recupera el 80% de energía en apenas 38 minutos.
Cuenta con tracción delantera (FWD), frenos de disco con ABS, EBD y control de estabilidad, suspensión delantera McPherson y trasera independiente, junto con dirección electroasistida.
Diseño exterior
La Captiva PHEV 2026 mantiene una silueta moderna y elegante, con proporciones equilibradas y un diseño que enfatiza la eficiencia aerodinámica.
Equipa rines de aluminio de 18 pulgadas, luces LED envolventes con encendido automático y techo panorámico eléctrico de dos paneles (versión Premier).
Los espejos laterales calefactables y abatibles eléctricamente integran luces direccionales y cámara 360° (Premier). La parte trasera incorpora spoiler con tercera luz LED, cajuela eléctrica de 532 litros (expandible a 1.690 l) y rieles de techo con capacidad de 30 kg.
Interior y confort
El interior ofrece un espacio amplio y ergonómico, con materiales de alta calidad y terminaciones cuidadas.
Dispone de asientos en vinipiel negro o beige, con ajuste eléctrico de 6 vías para el conductor, y traseros abatibles 60/40. El volante forrado en vinipiel integra controles de audio, crucero y el emblema Bowtie en negro.
El paquete Premier suma interruptores de control 360°, un panel digital de 8.8” y una pantalla central táctil de 15.6”, además de 6 bocinas, 5 puertos USB, entrada sin llave y sistema de cierre automático.
Tecnología y seguridad
La Captiva PHEV incluye un completo paquete de Asistencias Avanzadas al Conductor (ADAS) con:
6 bolsas de aire
Control de crucero adaptativo
Alerta de colisión frontal y peatones
Cámara de visión trasera (LT) y 360° (Premier)
Frenado automático de emergencia
Asistencia de mantenimiento de carril
Monitoreo de tráfico cruzado
Sensores de reversa y control de presión de llantas
El sistema de climatización es automático y digital, con ventilas traseras para mejorar el confort de todos los ocupantes.
Versiones y precios de la nueva Chevrolet Captiva
La Chevrolet Captiva PHEV estará disponible a finales de noviembre en la red de Distribuidores Chevrolet EV en México, con 6 colores exteriores y 2 interiores, a un precio especial de lanzamiento:
LT: $569,900 MXN
Premier: $599,900 MXN