Toyota reinventa el icónico Land Cruiser FJ60 con un motor V6 biturbo de 389 CV

Toyota sorprende en el SEMA Show 2025 con la presentación del Turbo Trail Cruiser , una reinterpretación moderna del legendario Land Cruiser FJ60 que combina el encanto clásico del todoterreno de los '80 con la tecnología de alto rendimiento de la marca japonesa.

El Turbo Trail Cruiser está impulsado por el motor V6 biturbo i-FORCE de 3.4 litros , el mismo que equipa la actual Toyota Tundra. Con 389 caballos de fuerza y 479 lb-pie de torque , esta versión casi duplica la potencia del seis cilindros en línea original del FJ60.

Además, ofrece mayor refinamiento, menor consumo y emisiones reducidas , manteniendo la fiabilidad característica de Toyota y una entrega de potencia suave y contundente.

A diferencia de otras preparaciones, este proyecto fue concebido bajo una premisa clara: parecer original de fábrica .

El equipo de ingenieros diseñó soportes de motor específicos y una placa adaptadora mecanizada para acoplar el nuevo propulsor a la transmisión manual de 5 velocidades original del FJ60, sin modificar el cortafuegos ni los puntos estructurales del chasis.

El sistema de escape fue fabricado a medida, y el cárter de aceite se rediseñó para adaptarse al bastidor clásico. Un nuevo intercambiador de calor y un mazo de cables personalizado garantizan el rendimiento y la fiabilidad del conjunto.

El vehículo cuenta además con una suspensión elevada 1,5 pulgadas, neumáticos todoterreno de 35 pulgadas y los colores y gráficos originales del Silver 147 de 1986, reproducidos con pintura PPG. En el interior, un discreto sistema de audio JBL actualiza la experiencia sin alterar la estética vintage del habitáculo.

UN HOMENAJE AL PASADO CON VISIÓN DE FUTURO

Para Toyota, este prototipo representa más que un ejercicio de diseño.

El Turbo Trail Cruiser se exhibe como uno de los protagonistas del stand de Toyota en el SEMA Show 2025, reforzando la visión multitecnológica de la compañía: una estrategia que abarca motores tradicionales, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de batería y de hidrógeno, brindando al cliente libertad para elegir el sistema que mejor se adapte a sus necesidades.